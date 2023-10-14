Игрока студенческой лиги по американскому футболу застрелили в университете США

— Ронни Колдуэлл был молодым человеком, которого ждало блестящее будущее как на футбольном поле, так и за его пределами. Он был нашим голосом в раздевалке. Когда Ронни говорил, другие слушали. Уважение, которое наша футбольная команда испытывала к Ронни, было очевидным. В этом году он не сыграл ни одной игры из за травмы, но его голос находил отклик у каждого члена нашей команды, — сказал тренер команды Брэд Лэрд.