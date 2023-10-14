Игрока студенческой лиги по американскому футболу застрелили в университете США

Игрок команды по американскому футболу Северо Западного государственного университета Луизианы Ронни Колдуэлл погиб в четверг от огнестрельных ранений, сообщает USA Today со ссылкой на заявление местной полиции.
Полицейское управление заявило, что получило сигнал о стрельбе рано утром в четверг и обнаружило тело Колдуэлла с множественными огнестрельными ранениями. Правоохранительные органы ведут расследование.
— Ронни Колдуэлл был молодым человеком, которого ждало блестящее будущее как на футбольном поле, так и за его пределами. Он был нашим голосом в раздевалке. Когда Ронни говорил, другие слушали. Уважение, которое наша футбольная команда испытывала к Ронни, было очевидным. В этом году он не сыграл ни одной игры из за травмы, но его голос находил отклик у каждого члена нашей команды, — сказал тренер команды Брэд Лэрд.
Из за смерти игрока клуб отменил субботний матч, решение по остальным играм будет принято позже. Отмечается, что полиция уже установила личность подозреваемого.