Глава МОК ответил, почему не отстранили ОКР после присоединения олимпийского совета Крыма

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, чем отличается присоединение олимпийского совета Крыма в 2016 году от включения в состав Олимпийского комитета России (ОКР) советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Слова Баха передает РИА Новости.

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«Мы не признавали присоединение Крыма к России, и вдобавок в 2016-м у нас не было времени и не было проблем с выступлением россиян на Олимпиаде в Рио...» — сказал Бах.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.