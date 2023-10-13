Спаллетти высказался об исключении Тонали и Дзаньоло из сборной Италии

«Это было правильное решение, основанное на том, что произошло. Мы не могли взять с собой двух шокированных парней. Но правильно и то, что правосудие идёт своим чередом: если произошли неподобающие вещи, то нужно платить», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).