Тренер сборной Бразилии осудил фаната, бросившего попкорн в Неймара.

«Я абсолютно не одобряю это. Проклятия и свист – это нормально. Бросание пакета с попкорном ни к чему не приведет. Это неуважение по отношению к тем, кто приехал играть и старался сделать все, что мог.



Мы могли забить второй гол, третий, четвертый. Мы плохо заканчиваем игры, не должны были пропускать», – сказал Диниз. «Мы плохо завершили матчи. Мы также не должны были пропускать гол Венесуэлы. Но команда провела неплохую игру», – сказал Фернандо Диниз.