Посольство России в Бельгии отреагировало на информацию о сбежавшем игроке «Шахтера»

В посольстве России в Бельгии прокомментировали новости о победе полузащитника «Шахтера» Александра Распутько в Россию.

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По информации неназванного члена диппредставительства для «РИА Новостей», Распутько не обращался в российское посольство. По этой причине чиновники не имеют информации о положении футболиста.

В пятницу, 13 октября, стало известно о побеге Распутько из расположения «Шахтера» в Россию. Сообщается, что команда провела встречу юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном», после чего вернулась домой. Распутько вместе с командой обратно не полетел. Игрок выключил телефон, почистил социальные сети и перестал отвечать на звонки.