Выяснилось, сколько клубы РПЛ тратят на обеспечение судейства

Клубы РПЛ тратят на обеспечение судейства 500 млн рублей за сезон
Клубы РПЛ каждый сезон тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В эту сумму входят гонорары арбитров, обслуживание VAR и логистика. Получается, что один клуб лиги тратит на судейство чуть больше 31 млн рублей.
Напомним, последние пять сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становился «Зенит». Сине-бело-голубые находятся в одном шаге от повторения достижения «Спартака», который в 90-е годы взял шесть чемпионств подряд. Однако в сезоне-2023/2024 «Зенит» пока занимает лишь третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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