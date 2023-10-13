Выяснилось, сколько клубы РПЛ тратят на обеспечение судейства

Клубы РПЛ каждый сезон тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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В эту сумму входят гонорары арбитров, обслуживание VAR и логистика. Получается, что один клуб лиги тратит на судейство чуть больше 31 млн рублей.