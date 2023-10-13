Милорад Мажич ввел два запрета на публичность работы судей РПЛ

Глава судейства РФС Мажич запретил публиковать видео переговоров судей после матчей, а самим арбитрам — давать комментарии по своей работе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, последние пять сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становился «Зенит». Сине-бело-голубые находятся в одном шаге от повторения достижения «Спартака», который в 90-е годы взял шесть чемпионств подряд. Однако в сезоне-2023/2024 «Зенит» пока занимает лишь третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 20 очков в 11 матчах. На первом месте идёт «Краснодар», в активе которого 27 очков.