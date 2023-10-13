Футболист сборной Нигерии похвалил Собянина

«Москва намного лучше, чем Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается, тут намного лучше инфраструктура. Москва — это один из наиболее развитых городов мира! Мэр Москвы проводит хорошую работу, чтобы город развивался. Здесь легко жить», — заявил Нжи.