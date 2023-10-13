Футболист сборной Нигерии похвалил Собянина

Экс-игрок "Динамо" Нжи заявил, что Москва является одним из лучших городов мира
Бывший игрок московского «Динамо», футболист сборной Нигерии Клинтон Нжи заявил, что считает Москву одним из наиболее привлекательных городов мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Москва намного лучше, чем Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается, тут намного лучше инфраструктура. Москва — это один из наиболее развитых городов мира! Мэр Москвы проводит хорошую работу, чтобы город развивался. Здесь легко жить», — заявил Нжи.
12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.