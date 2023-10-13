Названы самые высокооплачиваемые футболисты

Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в 2023 году, Месси и Неймар — в топ 3
Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2023 году по версии бизнес-журнала Forbes.
По информации издания, 38-летний форвард заработал около $ 260 млн, из которых только $ 60 млн составляют доходы, связанные со спортивной составляющей, остальные $ 200 млн Роналду заработал на рекламных контрактах. На втором месте данного рейтинга расположился аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — в его активе $ 135 млн за 2023 год, из которых $ 65 млн — заработная плата, остальная часть — рекламные контракты. Третью строчку списка занимает бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар — он заработал $ 112 млн ($ 80 млн — зарплата, $ 32 млн — контракты).
В топ 10 данного списка также вошли:
4. Килиан Мбаппе («Пари Сен Жермен») — $110 млн (зарплата — $90 млн)
5. Карим Бензема («Аль Иттихад») — $106 млн (зарплата — $100 млн)
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — $58 млн (зарплата — $46 млн)
7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — $53 млн (зарплата — $35 млн)
8. Садио Мане («Аль Наср») — $52 млн (зарплата — $48 млн)
9. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — $39 млн (зарплата — $35 млн)
10. Гарри Кейн («Бавария») — $36 млн (зарплата — $26 млн).