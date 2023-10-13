Названы самые высокооплачиваемые футболисты

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2023 году по версии бизнес-журнала Forbes.

По информации издания, 38-летний форвард заработал около $ 260 млн, из которых только $ 60 млн составляют доходы, связанные со спортивной составляющей, остальные $ 200 млн Роналду заработал на рекламных контрактах. На втором месте данного рейтинга расположился аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — в его активе $ 135 млн за 2023 год, из которых $ 65 млн — заработная плата, остальная часть — рекламные контракты. Третью строчку списка занимает бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар — он заработал $ 112 млн ($ 80 млн — зарплата, $ 32 млн — контракты).