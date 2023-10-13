Агент игрока «Сан-Паулу» отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»

Футбольный агент Жуниор Педрозо, представляющий интересы бразильского полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи, отреагировал на слухи о интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака» .

«Ничего не знаю об этом, летом «Спартак» к нам не обращался», — приводит слова Педрозо «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее летом, 8 августа, агент игрока «Сан-Паулу» Майи Жуниор Педрозо рассказал, что российский топ-клуб заинтересован в приобретении игрока и даже сделал запрос по нему.

В сезоне-2022/2023 Пабло Майя провёл 36 матчей в составе «Сан-Паулу», в которых забил три гола и отметился одной результативной передачей. Стоимость 21-летнего футболиста по версии портала Transfermarkt — € 7 млн. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2027 года.