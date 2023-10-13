Экс-нападающий Ари заявил, что «Спартак» может быть проклят

«У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты. Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение», что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», — заявил Ари.