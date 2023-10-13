Соболев рассказал, как отличаются требования в «Спартаке» и сборной России

«Сильно ли отличаются требования в «Спартаке» и сборной, подготовка? Отличия будут и есть в любой команде, у любого тренера. Но не скажу, что отличается сильно. Самое главное — самоотдача, работа. Понятно, что есть отличающиеся нюансы и в тактике», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».