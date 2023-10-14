В «Лацио» опровергли интерес к Тикнизяну

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Информация о том, что мы следим за Тикнизяном – неправда», – приводит слова Фабиани Sport24.ru.

Вчера появилась информация, что скауты «Лацио», а также команды из нижней половины турнирной таблицы чемпионата Италии присутствовали на матче отборочного раунда Евро-2024 сборной Армении против команды Латвии (0:2) и следили за игрой Тикнизяна.

«Локомотив» купил Тикнизяна у ЦСКА в августе 2021 года, сумма трансфера оценивается в 5 млн евро. В новом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 10 матчах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

В июле председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщал, что команде поступало предложение о трансфере футболиста сборной Армении от европейского клуба, но оно не устроило «железнодорожников». Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в 5 млн евро.