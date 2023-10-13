В посольстве Ирана высказались об угрозе телесного наказания Роналду

В посольстве Ирана опровергли информацию, что Роналду грозит 99 ударов плетью
Посольство Ирана в Испании прокомментировало информацию о телесном наказании, которое грозило форварду сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду за поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами.
Роналду могут наказать за поцелуй иранской фанатки
Как отметили в посольстве Ирана, Роналду не будет наказан, если в будущем решит еще раз посетить эту страну.
"Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как народа, так и спортивных властей Ирана", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Роналду нарушил действующие в Иране законы, и поэтому ему могут назначить 99 ударов плетью по возвращении в страну.