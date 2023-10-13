В посольстве Ирана высказались об угрозе телесного наказания Роналду

Посольство Ирана в Испании прокомментировало информацию о телесном наказании, которое грозило форварду сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду за поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами.

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Роналду могут наказать за поцелуй иранской фанатки

Как отметили в посольстве Ирана, Роналду не будет наказан, если в будущем решит еще раз посетить эту страну.

"Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как народа, так и спортивных властей Ирана", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в соцсетях.