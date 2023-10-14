Месси оценил игру с Парагваем и рассказал о плане подготовки к матчу с Перу

«Я рад снова играть. Всегда сложно выходить со скамейки запасных, а тем более в таком напряжённом матче. Важно то, что мы победили и сыграли хорошо, особенно в первом тайме. Я приехал в сборную после того, как провёл всего несколько минут за свой клуб. Мы поговорили с тренерами и решили смотреть, как я себя буду чувствовать в течение недели. Идея состоит в том, чтобы провести больше тренировок в ближайшие дни перед нашей следующей игрой», — приводит ESPN слова Месси.