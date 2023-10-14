В УЕФА заявили, что отстранение российских команд не относится к чиновникам

«Сообщаем, что принятое Исполнительным комитетом УЕФА 28 февраля 2022 года решение о временном отстранении российских клубов и сборных не затрагивает российских должностных лиц в Исполнительном комитете УЕФА, комитетах и комиссиях УЕФА. Следует иметь в виду, что УЕФА всё ещё оценивает развитие ситуации с фактической и юридической точки зрения, и в этом смысле Исполнительный комитет УЕФА может созывать внеочередные заседания, когда это необходимо, для принятия дальнейших решений и принимать дополнительные решения, если сочтёт это необходимым», — приводит слова представителя организации Sport.pl.