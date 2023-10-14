Названо самое принципиальное дерби в футболе

Аргентинское противостояние «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» признано главным дерби в футболе по версии FourFourTwo. Британский журнал составил рейтинг главных футбольных дерби.

«По накалу страстей, колориту, атмосфере и глубокой враждебности не сравнится ничто», — говорится об аргентинском суперкласико. На втором месте дерби двух клубов из шотландского Глазго «Селтик» — «Рейнджерс», на третьем — противостояние испанских «Реала» и «Басрелоны».