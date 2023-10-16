«Спартак» еще может стать чемпионом РПЛ, если уволит Абаскаля, считает Камоцци

Франко Камоцци, бывший советник экс владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил о необходимости увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

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Испанец возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 11 туров «красно белые» занимают шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков.

— «Спартак» все еще может претендовать на чемпионство в РПЛ. Это будет трудно сделать, но не невозможно.

— Что для этого нужно «Спартаку»? Уволить Абаскаля?