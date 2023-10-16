«Спартак» еще может стать чемпионом РПЛ, если уволит Абаскаля, считает Камоцци

Франко Камоцци, бывший советник экс владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил о необходимости увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.
Испанец возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 11 туров «красно белые» занимают шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков.
— «Спартак» все еще может претендовать на чемпионство в РПЛ. Это будет трудно сделать, но не невозможно.
— Что для этого нужно «Спартаку»? Уволить Абаскаля?
— Так можно решить проблему. Или дождаться окончательной катастрофы, — цитирует Камоцци Sport24.