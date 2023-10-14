Стало известно, кто сыграет в воротах сборной РФ в товарищеском матче с Кенией

«Матвей не будет играть в следующем матче, если ничего не случится. Мы так сразу и планировали — Матвей будет играть с Камеруном, а с Кенией два вратаря. Пока не знаю, кто из них предпочтительнее. 100%, что с первых минут сыграет Илья», — приводят слова Кафанова «РИА Новости Спорт».