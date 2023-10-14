Стало известно, кто рассудит товарищеский матч между Россией и Кенией

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил имена судей, которые будут обслуживать товарищеский между сборными России и Кении. Главным арбитром встречи будет турецкий рефери Атилла Караоглан.

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Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Серкан Олгунджан и Джевдет Кёмюрджюоглу. Резервный арбитр – Мурат Эрдоган.