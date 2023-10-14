Футболист Дани Алвес может признать вину по делу об изнасиловании

Футболист Дани Алвес, экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии, может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, с тем, чтобы сократить срок заключения. Об этом пишет Mundo Deportivo.

В настоящее время бывший защитник «Барселоны» находится под стражей по обвинению в изнасиловании молодой женщины в ночном клубе. Ему грозит от 8 до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере €150 тыс.

По данным издания, накануне Алвес сменил адвоката Вместо Кристобаля Мартелля он нанял Инес Гвардиолу. Стратегия защиты, полагают эксперты, после этого может измениться.

В частности, предполагается, что футболист достигнет соглашения с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения.

В рамках этой стратегии бразильцу следует сознаться в совершении преступления, что противоречит его предыдущим показаниям, и выплатить жертве определенную денежную сумму в качестве компенсации морального ущерба.