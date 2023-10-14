"Зенит" сыграл результативную ничью с алматинским "Кайратом"
Товарищеский матч между алматинским "Кайратом" и петербургским "Зенитом" завершился вничью (2:2).
"Зенит"сыграл в Алма-Ате товарищескую ничью со счетом 2:2 с местным "Кайратом".
Забитыми голами в составе сине-бело-голубых отметились полузащитник Александр Ерохин и атакующий хавбек Густаво Мантуан.
По итогам 11 туров Российской премьер-лиги "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Отставание действующих чемпионов от лидирующего в чемпионате "Краснодара" составляет 7 очков.