Экс-глава «Зенита» согласился с Аршавиным, что сборная России неинтересна

«Согласен с Аршавиным, сборная сейчас не очень интересна. Я, например, тоже буду сегодня вечером смотреть хоккей, а не матч Россия — Кения. В это же время СКА играет матч чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Может, буду переключать», — сказал Туфрин.