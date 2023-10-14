Губерниев: я не верю в «Спартак» как в потенциального борца за медали в РПЛ

«Краснодар» на дистанции всего чемпионата может быть так же высоко, или хотя бы в тройке? Я на это надеюсь. Другой вопрос, что по этому поводу думают в Санкт-Петербурге. «Зенит» сейчас начинает быть похожим на самого себя, поэтому нас ждет интересное развитие и концовка. В «Спартак» я не верю как в потенциального борца за медали. Что касается «Краснодара», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА – здесь все будет очень интересно. Посмотрим ещё, что будут показывать «Динамо» и «Ростов».



Кого из игроков мог бы выделить? Пусть будет Лантратов. Я, как известно, специалист по вратарям. Поэтому приятно, когда выделяется именно голкипер. Выделю его", – приводит слова Губерниева Metaratings.