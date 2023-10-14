Роналду: «Я не думаю о рекордах, но хотел стать первым по голам за сборную»

«Я никогда не думал, что проведу 200 игр. Их уже 203, да? Мне нужно просто продолжать в том же духе. Такие небольшие достижения мотивируют меня играть дальше, работать. Меня это радует.



Я не думаю о рекордах. Когда ты слишком сильно хочешь их побить, становится только хуже. Но эти маленькие рекорды мотивируют.



Конечно, мне хотелось побить два рекорда в сборной: по голам и по матчам. И мне это уже удалось. Я хочу продолжать получать удовольствие. Как я всегда говорю: «Это не я гоняюсь за рекордами, а они за мной», – заявил форвард, представляющий «Аль-Наср».