Нагельсман оценил первый матч сборной Германии под его руководством

«Было очень важно увидеть, как мы отреагируем на пропущенный мяч. Парни показали очень хорошую игру. В первой половине у нас было не так много шансов, не могли взломать их оборону. Если же брать итог матча, то мы заслуженно победили», – приводит слова Нагельсмана Bild.