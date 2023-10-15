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Агент Тикнизяна Клюев рассказал об интересе к игроку со стороны "Лацио"

Александр Клюев, агент футболиста сборной Армении и московского "Локомотива" Наира Тикнизяна, сообщил, что к игроку проявляет интерес римский "Лацио", передает "Советский спорт".

Агент Тикнизяна Клюев рассказал об интересе к игроку со стороны "Лацио"
© ФК «Локомотив»

"На матчах сборной Армении всегда бывает очень много скаутов. Что касается Наира, если будет более конкретная информация, то мы вам сообщим. Интерес есть и не только со стороны "Лацио", - сказал Клюев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €5 млн. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел четыре матча, отметившись одним забитым мячом. В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 19 очков.

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