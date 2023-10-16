Агент футболиста "Ювентуса", игравшего на ставках, заявил, что тот болен

«Никаких злоупотреблений, мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о случившимся и о том, что Николо страдает игровой зависимостью и пройдёт соответствующий курс лечения. Эта проблема возникла ещё до того, как я стал его агентом. Мы стали сотрудничать летом и, несмотря на сложившуюся ситуацию, приняли решение не отказываться от игрока», — приводит слова агента Фаджоли журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).