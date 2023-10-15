Бонуччи знал о проблемах игроков «Ювентуса» со ставками

Бонуччи знал об игровой зависимости Фаджоли, при этом нет никаких доказательств того, что он сам участвовал в ставках. Из переписки в чатах, проанализированной прокуратурой Турина, также всплывают имена двух других игроков «Ювентуса» — «молодых и иностранцев» — которые знали о «привычке» Фаджоли, но хранили молчание.