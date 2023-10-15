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Бонуччи знал о проблемах игроков «Ювентуса» со ставками

Бывший капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обсуждал проблемы партнёра по команде Николо Фаджоли, который делал ставки на результаты футбольных матчей, сообщает La Repubblica.

Бонуччи знал о проблемах игроков «Ювентуса» со ставками
© Чемпионат.com

Бонуччи знал об игровой зависимости Фаджоли, при этом нет никаких доказательств того, что он сам участвовал в ставках. Из переписки в чатах, проанализированной прокуратурой Турина, также всплывают имена двух других игроков «Ювентуса» — «молодых и иностранцев» — которые знали о «привычке» Фаджоли, но хранили молчание.

В отношении 22 летнего Фаджоли дело возбудили Федерация футбола Италии (FIGC) и прокуратура Турина. Игрок подозревается в ставках на нелегальных платформах. Сам Фаджоли в ходе допроса сотрудниками правоохранительных органов признался, что делал ставки на футбольные матчи.

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