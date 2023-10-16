Нападающий "Аль-Иттихада" Бензема выступил в поддержку Палестины

«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал француз.

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение действует до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».