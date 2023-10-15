Валерий Карпин назвал условие ухода из «Ростова»
Тренер покинет футбольную команду в случае допуска сборной России на международную арену. Об этом он заявил журналистам.
«Если нас вернут завтра, то я уйду из «Ростова», у нас была договорённость. Я со смехом отношусь к критике совмещения постов. Какая сборная отстранена так же, как наша? Когда мы были в отборе, я тренировал сборную», — отметил специалист.
28 февраля прошлого года UEFA и FIFA отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. После этого Российский футбольный союз продлил контракт с Карпиным и согласовал возможность совмещения специалистом работы в национальной команде и клубе «Ростов».