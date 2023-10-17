Футболист «Ювентуса» получил 7‑месячную дисквалификацию за ставки — СМИ

Полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за совершение ставок на футбольные матчи, сообщает Sky Sport Italia.

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Ранее стало известно, что 22 летний футболист находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Согласно итальянскому законодательству, ему грозила дисквалификация на срок до трех лет, а также штраф в размере 25 тысяч евро.

По информации Sky Sport Italia, Фаджоли признал вину, полностью сотрудничал с прокуратурой и выразил готовность вылечиться от игровой зависимости. Это убедило прокуратуру назначить 22 летнему игроку более мягкое наказание. Официальное объявление последует в ближайшее время.