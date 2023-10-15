Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч» сезона-2022/2023

Нападающему американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он — обладатель «Золотого мяча» сезона-2022/2023. Об этом сообщает BOLASPORT со ссылкой на информацию от близкого друга Месси Алессандро Доссетти.

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По информации источника, 13 октября Месси заранее сообщили, что он выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/2023. Аргентинцу осталось дождаться официальной церемонии награждения и забрать трофей, который станет уже восьмым в его карьере.