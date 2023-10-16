Кварацхелия обвенчался со своей избранницей

Футболист сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия обвенчался, сообщает журналист Каха Дгебуадзе в социальной сети.
Его избранницей стала Ница Тавадзе, студентка Тбилисского мединститута.
Бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» выступает за «Наполи» с лета 2022 года. По итогам сезона 2022/23 22 летний хавбек был признан лучшим игроком чемпионата Италии и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Вместе с ним «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии.
Хвича Кварацхелия вошел в список из 30 футболистов, которые претендуют на награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту мира по итогам сезона.