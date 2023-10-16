Карпин высмеял слова о совмещении постов в сборной России и «Ростове»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высмеял слова о совмещении постов в командах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что бывший футболист сборной России Александр Мостовой, назвавший неприемлемым работу в двух структурах, не прав.

«Смеюсь с них. Все, что он говорит, смешно. В какой стране сборная еще забанена? Вот и все», — подчеркнул он.

Карпин добавил, что уйдет из «Ростова» в случае возвращения сборной России на международную арену.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.