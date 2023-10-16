«Интер Майами» хочет усилиться экс‑партнером Месси по «Барселоне»

Издание Mundo Deportivo сообщает об интересе клуба «Интер Майами» к защитнику испанской «Барселоны» Серхи Роберто. В составе американского клуба выступают экс игроки «блауграны» Лионель Месси , Серхио Бускетс и Жорди Альба . Серхи Роберто может покинуть «Барселону» в январе и воссоединиться с Месси в клубе MLS. Отмечается, что Серхи Роберто свободно владеет английским и легко впишется в новый коллектив. В данный момент защитник недоволен той ролью, которую ему отводит главный тренер «Барселоны» Хави.

Серхи Роберто является выпускником академии «Барселоны» и провел в клубе всю карьеру. В марте он продлил контракт с «Барсой» до лета 2024 года. Вместе с командой он семь раз выигрывал чемпионат Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.