Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с футболистами из Кении ответил на вопрос журналистов про самую проблемную позицию в российской сборной. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Позиция центрального защитника. Кроме [Георгия] Джикии и [Максима] Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите", - заявил Карпин.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе "Мардан". Джикия сможет помочь российской команде, а Осипенко игру пропустит из-за травмы.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.