Кержаков назвал размер своей зарплаты в сербском клубе

– Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине первой. Около 2 тысяч долларов, как на Кипре? Да, – цитирует Кержакова "СЭ".