Кержаков раскрыл размер своей зарплаты в «Спартаке» из Суботицы

«Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой — не знаю, какие там сейчас оклады. Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской Медиалиги. Меня это удивило, когда пришёл. Впрочем, это и от уровня клуба зависит. Но платят всё вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс всё происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдёшь на повышение.



Здесь зарплата примерно такая же, как на Кипре, — около двух тысяч долларов? Да», — приводит слова Кержакова «Спорт-экспресс».