Силкин призвал не придавать значения матчу сборной России

«Если честно, понятия не имею, что из себя представляет сборная Кении. Где-то слышал, что они олимпийские чемпионы. К этой игре не стоит относиться серьезно, она по-прежнему носит товарищеский характер. Сейчас не важно, выиграет или проиграет сборная России. Официальные матчи играются совсем с другим настроем», — заявил Силкин «РБ Спорт».