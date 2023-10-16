Силкин призвал не придавать значения матчу сборной России
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче сборной России против Кении.
«Если честно, понятия не имею, что из себя представляет сборная Кении. Где-то слышал, что они олимпийские чемпионы. К этой игре не стоит относиться серьезно, она по-прежнему носит товарищеский характер. Сейчас не важно, выиграет или проиграет сборная России. Официальные матчи играются совсем с другим настроем», — заявил Силкин «РБ Спорт».
Матч между Россией и Кенией пройдет сегодня, 16 октября, в Турции. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.
В прошлой игре команда Валерия Карпина принимала на своем поле сборную Камеруна. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Федор Чалов, покинувший поле после окончания первого тайма.
В данный момент Россия отстранена от участия на международных турнирах. Дисквалификация действует в силе до особого распоряжения.