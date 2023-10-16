Кержаков объяснил нелюбовь Мостового к тренерам

«Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это. Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет», — сказал Кержаков.