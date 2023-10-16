Митрофанов заявил о сокращении числа потенциальных соперников сборной России

«Будет пауза (в ноябре) — ведётся работа по поиску возможных соперников. В эту паузу, в октябре, как вы знаете, начался отбор в Азии. В ноябре он продолжится. Количество потенциальных соперников уменьшается, но работа ведётся. Много раз говорил, что мы организуем матчи со сборными, которые имеют возможность с нами играть. Количество сборных, которые не имеют такой возможности, увеличивается», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».