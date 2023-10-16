Россия — Кения: во сколько начнется матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 октября, состоится товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча пройдёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

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В последних четырёх матчах национальная команда России добилась одной победы при двух поражениях и одной ничьей. 12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1).