РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»
Как заявил генсек РФС Максим Митрофанов, УЕФА поручил проработать техническую возможность для допуска российских команд. Напомним, 10 октября УЕФА заявил, что «не нашел технического решения, позволяющего российским командам играть».
– Как оцените ситуацию с допуском сборной России U17 к международным матчам?
– На этот счет есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки.
– Когда может быть принято решение?
– Такое поручение дано, в настоящий момент оно администрацией УЕФА выполняется. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что то в этом плане отменено. Но это не так.
– Но бойкоты ряда стран как то повлияли на ситуацию. Вы их ожидали?
– Какого то резонанса ожидали, удивлением ситуация не стала, – сказал Митрофанов.