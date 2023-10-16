РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17

В РФС опровергли информацию об отмене допуска команд U17 на турниры УЕФА.

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Как заявил генсек РФС Максим Митрофанов, УЕФА поручил проработать техническую возможность для допуска российских команд. Напомним, 10 октября УЕФА заявил, что «не нашел технического решения, позволяющего российским командам играть».

– Как оцените ситуацию с допуском сборной России U17 к международным матчам?

– На этот счет есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки.

– Когда может быть принято решение?

– Такое поручение дано, в настоящий момент оно администрацией УЕФА выполняется. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что то в этом плане отменено. Но это не так.

– Но бойкоты ряда стран как то повлияли на ситуацию. Вы их ожидали?