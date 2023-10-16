Защитник «Реала» вызван в суд для дачи показаний по делу о расистских оскорблениях

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в скором времени предстанет перед судом в качестве пострадавшей стороны по делу о расистских оскорблениях в его адрес во время матча Ла Лиги минувшего сезона с «Валенсией», в котором «сливочные» проиграли со счётом 0:1. Об этом информирует Mundo Deportivo.