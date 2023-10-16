Экс-тренер «Уфы» сообщил, что пока не получал предложений о работе

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко сообщил, что не получал предложений о работе из России.

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51 летний белорусский специалист возглавил «Уфу» в июне 2023 года, но спустя два месяца покинул клуб.

— Пока отдыхаю, нет никаких предложений. Сейчас же сезон в разгаре. Может, ближе к зиме будут появляться какие то предложения, не знаю. Пока все спокойно. Главное, чтобы предложение было интересным в плане перспективы.

— Готовы ли снова поработать в России?

— Да, в России очень интересно работать. Все таки другой чемпионат с другими футболистами. Я не вижу больших различий. Единственный нюанс — сложная логистика. У клубов Первой и Второй лиг на выезд тратится около суток. У команд РПЛ в этом плане проще.

— Принципиально ли вам пойти на должность именно главного тренера или рассматриваете вариант быть и помощником?