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Гуренко сообщил, что пока не получал предложений о тренерской работе

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко сообщил, что не получал предложений о работе из России.

Экс-тренер «Уфы» сообщил, что пока не получал предложений о работе
© Матч ТВ

51 летний белорусский специалист возглавил «Уфу» в июне 2023 года, но спустя два месяца покинул клуб.

— Пока отдыхаю, нет никаких предложений. Сейчас же сезон в разгаре. Может, ближе к зиме будут появляться какие то предложения, не знаю. Пока все спокойно. Главное, чтобы предложение было интересным в плане перспективы.

— Готовы ли снова поработать в России?

— Да, в России очень интересно работать. Все таки другой чемпионат с другими футболистами. Я не вижу больших различий. Единственный нюанс — сложная логистика. У клубов Первой и Второй лиг на выезд тратится около суток. У команд РПЛ в этом плане проще.

— Принципиально ли вам пойти на должность именно главного тренера или рассматриваете вариант быть и помощником?

— Я работал помощником уже. Важнее всего интерес к самому проекту. И если он есть, то готов и помощником. Я получал большое удовольствие, когда и помощником работал, так как был проект классный, — приводит слова Гуренко «Спорт день за днем».