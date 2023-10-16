Трансферная стоимость Головина вернулась на свое пиковое значение

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повышение к рыночной стоимости на Transfermarkt по итогам промежуточного обновления рыночных стоимостей во французской Лиге 1. Теперь 27-летний российский футболист оценивается в € 30 млн. Ранее его оценивали в € 28 млн.

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Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В 176 матчах за французскую команду полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.