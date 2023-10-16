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Трансферная стоимость Головина вернулась на своё пиковое значение

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повышение к рыночной стоимости на Transfermarkt по итогам промежуточного обновления рыночных стоимостей во французской Лиге 1. Теперь 27-летний российский футболист оценивается в € 30 млн. Ранее его оценивали в € 28 млн.

Трансферная стоимость Головина вернулась на свое пиковое значение
© РИА Новости

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В 176 матчах за французскую команду полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

По рыночной стоимости Головин — первый игрок в России и третий в «Монако». Дороже Александра в клубе оцениваются защитник Аксель Дисаси и полузащитник Мохамед Камара. В чемпионате Франции Головин — 23-й футболист по стоимости. Напомним, чемпионом Франции в прошлом сезоне стал «ПСЖ».

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