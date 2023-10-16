Футболистка «Зенита» хочет получить паспорт Российской Федерации

«Хочу ли я получить российский паспорт, как Малком и Клаудиньо? Да, я тоже хочу паспорт РФ, как они. Мне нравится Россия, но здесь очень холодно. Мне сложно привыкнуть к морозу, но летом я себя чувствую здесь отлично. Я люблю Санкт-Петербург — для меня это лучший город мира», — приводит слова Мэри-Энн «РБ Спорт».