Максим Митрофанов: отмены решения УЕФА не было. РФС продолжает работу

«О сроках (принятия решения) можно только догадываться. Но давайте определимся, что УЕФА принял решение о допуске наших юниоров и поручил администрации найти возможность претворить его в жизнь, и отмены этого решения не было. То, что вопрос не был рассмотрен на последнем исполкоме, не значит, что решение было отменено. Работа с УЕФА продолжается, она сложная, непростая, но мы её продолжаем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.