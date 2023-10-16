Тренер Тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед» после прихода Рэтклиффа

Тен Хаг останется в «МЮ» после прихода Рэтклиффа. Покупку 25% акций клуба могут согласовать в четверг на заседании правления
Джим Рэтклифф не планирует менять тренера «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов – ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.
По информации ESPN, после прихода Рэтклиффа Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед». Бизнесмен стремится оказывать влияние на спортивные решения клуба, но смена тренера не входит в его планы.
Отмечается, что покупка Рэтклиффом и его компанией Ineos части акций «МЮ» может быть окончательно согласована уже на ближайшем заседании правления клуба в четверг.
Футболистка ЦСКА Коваленко: «Когда начинала играть, мне говорили: «Иди вари борщи». Сейчас такого нет, спрос на женский футбол растет»
«Мбаппе – топ-игрок, но не для «Сити», их манера игры не оставляет места индивидуальности. Бернарду и Грилиш могут быть плеймейкерами, но философия Пепа это убивает». Десайи о Килиане
Прокуратура начала расследование в отношении Аталя после видео с призывом к «черному дню для евреев». Игрока «Ниццы» подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии