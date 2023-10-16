Тренер Тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед» после прихода Рэтклиффа

Джим Рэтклифф не планирует менять тренера «Манчестер Юнайтед».

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Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов – ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.

По информации ESPN, после прихода Рэтклиффа Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед». Бизнесмен стремится оказывать влияние на спортивные решения клуба, но смена тренера не входит в его планы.